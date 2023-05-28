AKP'liler sandığa gelmeyenlerin yerine toplu oy kullandı!

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'nde sandıkların kapanmasına dakikalar kala AKP’li bir grup, Şakir Süreyya Nuhoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde sandığa gitmeyenler yerine toplu oy kullandı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, 1163 Nolu sandıkta toplu oy kullananlara sandık görevlileri karşı çıktı. AKP’liler, bunun üzerine sandık görevlilerine saldırdı. Askerlerin müdahale etmediği görülürken, sandık görevlilerinden biri yaşananları telefonunla kayıt altına aldı.

Yaşananlar sandık görevlileri tarafından tutanak altına alındı.