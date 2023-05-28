AKP'li gruplardan birçok sandıkta provokasyon girişimi: 'Boyun eğmeyeceğiz' tepkisi

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan, sandıklar kapandıktan sonra dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!" dedi.

Erdoğan'ın 'sandıklara sahip çıkın' çağrısı, oy verme işlemi boyunca birçok okulda yaşanan provokasyon girişimlerini hatırlattı. AKP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 30-40 kişilik kalabalık gruplar çok sayıda sandığa 'ziyarette' bulunmuş, diğer partilerin müşahitleriyle arbedeye varan tartışmalar yaşanmıştı.

TKP: Baskılara karşı boyun eğmeyeceğiz!

Konuya ilişkin Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü'nden yapılan açıklamada provokasyonlara tepki gösterenlerin tehdit edildiği belirtilerek "Bu baskılara karşı boyun eğmeyeceğiz!" denildi.