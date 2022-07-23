'AKP'liler lojmanları işgal etti' demişti: OGM'de iki isim görevden alındı

Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Orman Genel Müdürlüğü'nde (OGM) misafirhanenin AKP’li milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda da lojmanların "yandaş sendika" yöneticilerince işgal edildiği açıklamıştı.

"AKP ve yandaşları lojmanları işgal etti" haberinin ardından OGM’deki genel müdür yardımcıları Mustafa Özkaya ve Hayati Özgür’ün görevden alındığı öğrenildi.

Cumhuriyet'teki habere göre Durmuş, söz konusu iki ismin “yandaş sendika” olarak bilinen Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası’nın eski yöneticileri olduğunu belirtti.

Durmuş, OGM’yi saran liyakatsizliğin yangınla mücadelede temel sorun olduğuna işaret ederek, “Liyakatli insanlar siyasi görüşleri nedeniyle görevden alınırken, tecrübesi olmayanlar yangın yönetmeye kalktı. Ancak yangınlar yine bilgili, deneyimli görevlilerin geri getirilmesiyle söndürülebildi” dedi. Durmuş, devlet politikası haline gelen liyakatsizliğin yarattığı tahribatların yıllarca tamir edilemeyeceğini söyledi.