AKP'liler birbirine girdi: ‘Kaşarlanmış bir manipülatör...’

Yeni Şafak yazarı Taner Korkmaz, kendisi gibi yandaş yazarlardan olan Mehmet Barlas’ı hedef aldığı, “Bu bir Koş Memo filmidir!” başlıklı yazısında, Barlas’ın “tek köşe çalışarak, Ak Parti’yi vurduğunu” ve yıllardır “Ak Parti yandaşı rolünde oynayan kaşarlanmış bir manipülatör” olduğunu öne sürdü.

Korkmaz, 27 Mart 1991 tarihli yazısında Uğur Mumcu’nun da Mehmet Barlas’ı “İş ve sermaye çevrelerinin kocaoğlanı” olmakla tarif ettiğini hatırlattı.

Barlas hakkında “İktidar yandaşı maskesi ile iktidara kritik zararlar verdirme özel misyonunun aktörüdür” diyen Korkmaz, “Püf noktası, işte buradadır. Yani? Dışarıya Bağımlı Büyük Sermaye’nin (Komprador Burjuvazi) Çok Maskeli Süvarisidir! ‘Her Devrin Adamı’ olması, Koş Memo’ya verilen maskeli derin görevlerle alakalıdır. Yaklaştığı, taraftarı göründüğü iktidarları… Komprador Burjuvazi’nin Batı Kulübü’ne eklemlenmiş ‘derin menfaatleri’ doğrultusunda bir yönlendirme görevidir, bu!” ifadesini kullandı.

Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın Barlas’tan “CHP’nin kapatılmasını isteyen AKP yandaşı köşe yazarı” olarak bahsettiğini de hatırlatan Korkmaz, Nagehan Alçı’yı da anarak “Truva Nagehan da, Koş Memo’nun zırvasını tekrarlayıp hayali bir savı pekiştirmeye yelteniyor!” dedi.