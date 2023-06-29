AKP'liler bayramlaşmak için 45 dakikalık yolu helikopterle gitti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayramın birinci gününde Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye ilçesindeydi. Bakan Yerlikaya'nın programına bürokratlarla başta milletvekilleri ve belediye başkanları olmak üzere siyasiler de eşlik etti.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, AKP Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, kendisiyle beraber milletvekilleri Ali Şahin, Mehmet Eyup Özkeçeci, Bünyamin Bozgeyik ve AKP İl Başkanı Ertuğrul Teymur'un bulunduğu helikopter fotoğrafını sosyal medya hesabından, “İçişleri Bakanımız Sn. Ali Yerlikaya'yı Gaziantep Havalimanı'nda karşılamanın ardından bayramlaşma programlarımız için helikopter ile İslahiye'ye geçtik” yazarak duyurdu. Duruma sosyal medyadan da tepki yağdı.

'Bana haber etseydiniz keşke, limuzin gönderirdim'

AKP Milletvekili Derya Bakbak'ın bu fotoğrafını alıntılayan İYİP Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban sert bir yorum yaptı. Gürban yorumunda şu ifadelere yer verdi:

“Hadi kendimi geçtim, diğer AK Partili vekilleri niye almadınız? Yoksa onlar için de ayrıca bir helikopter mi kalktı? Bana haber etseydiniz keşke. Bir de limuzin gönderirdim, İslahiye'de indiğinizde sizleri alırdı. Gideceğiniz yol 45 dakika araçla. Olmamış. Devletin imkanlarını bu şekilde israf etmemeliyiz. Gaziantep modeline istinaden yazdım bu mesajı. Hani Gaziantep modeli yapacaktık? Hani Gaziantep'in varlığı ve geleceği her şeyden üstündü. Benim haberim yok, diğer vekillerinizin de haberi yok belki? Gerçi benim haberim olsa yine binmezdim o helikoptere! Size tavsiyem, birer maaş kamu yararına, derneklere bağış yapmanız. Saygılarımla.”