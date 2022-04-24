AKP'liler 23 Nisan şarkısını 'hain' ilan etti, soruşturma talep etti

AKP'nin Bahçelievler ve Küçükçekmece yöneticileri, İstanbul'da M1 Metro Hattı'nda çalınan "23 Nisan - Sanki Her Tarafta Var Bir Düğün" şarkısından rahatsız oldu. AKP Küçükçekmece İlçe Başkan Yardımcısı şarkıya dönük soruşturma isterken, bir başka AKP yöneticisi ise şarkıyı çalmanın 'Pontusça hareket' olduğunu öne sürdü.

AKP Küçükçekmece İlçe Başkan Yardımcısı Birnur Yağız, kişisel Twitter hesabından “Padişah kovuldu şarkısı ile İBB dahil hangi okullarda gösteri yapıldıysa müdür ve öğretmene soruşturma açılsın” yazılı bir görseli paylaşıp şu ifadeleri kullandı:

“Metro Hoparlöründen çalınan şarkıya bakın “meclis kurulmuş, padişah kovulmuş! Böylelikle padişaha atılan yüzyıllık iftirayı da ifşa etmiş oluyorlar"

Yağız, paylaşımını "Demek ki neymiş? Padişah kaçarken sandıklar dolusu altınla kaçmamış sürgün edilmiş! Laiklerin deyimiyle kovulmuş. Hainler" yazarak tamamladı.

AKP Bahçelievler İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Gör Söner'se, "Hemen padişah kovuldu ne ya? Ecdat bu ecdat! Hiç bir ulusta, bir millete ecdatı bu kadar nefretle anlatılmadı..." derken şarkının çalınmasını "Tam 'pontus'ça bir hareket!" şeklinde yorumladı.

Öte yandan AKP'lilerin hedef aldığı şarkı yeni ortaya çıkmış bir beste değil. 'Sanki Her Tarafta Var Bir Düğün'ün sözleri 1920 yılında İzmir’de doğan Saip Egüz'e ait. Yazdığı birçok çocuk şarkısıyla tanınan Ergüz, TRT Müzik Dairesi Uzmanlığı görevi sırasında TRT ҫocuk korolarının temelini atmıștı. Egüz 12 Mayıs 1981 yılında yaşamını yitirmişti.

'Sanki Her Tarafta Var Bir Düğün' ilerleyen yıllarda 23 Nisan resmi törenlerinde düzenli olarak çalınan bir şarkı haline gelmişti.