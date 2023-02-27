AKP'li yöneticiden 'Hükümet istifa' sloganları atan taraftarlara tehdit: 'Sizin için güneş doğmayacak'

İktidarın deprem bölgesine zamanında ve etkili müdahale edemediği gerekçesiyle Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen "Hükümet istifa" sloganına bir tepki de AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin'den geldi.

Taraftarlara hakaret içeren ifadeler kullanıp tehdit eden Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

'Devlet hesap sorar' diye tehdit etti

"Çapulculara diyorum ki, 'Hadi ordan ulan…'

Bunlar hiç bir kulübümüzün gerçek taraftarları değildir. Paralı köpekler, satılmış şerefsizler, operasyon çocuklarıdır. Hesap vereceksiniz!” ifadelerini kullandı.

Her fırsatta Türkiye’ye olan düşmanlıklarını dile getiren örgütlerin ülke içinde kullanışlı aparatları, operasyon çocukları, sizin için güneş hiçbir zaman doğmayacak. Devlet hesap sorar!"

MHP'li ve AKP'liler Beşiktaş üyeliğinden istifa etti

Tribündeki protestoların ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yardımçısı Semih Yalçın'ın ardından çok sayıda MHP'li ve AKP isim Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiklerini açıklamıştı. Bahçeli maçların seyircisiz oynanması gerektiğini ileri sürmüştü.