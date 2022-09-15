AKP'li yöneticiden iş bırakan doktorlara hakaret: 'Bu resmen şerefsizlik'

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde çalışan asistan doktorlar da yurt genelinde olduğu gibi, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı yeni ek ödeme yönetmeliğinin dışında bırakılmaları gerekçesi ile iş bırakma eylemine başladı. Eylemin yarın da süreceği öğrenildi.

AKP Çanakkale Merkez İlçe Yöneticisi Emin Başol ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile eylem yapan doktorlara yönelik ağır ifadeler kullandı. Başol’un paylaşımı şöyle:

"ÇOMÜ Hastanesinde yine grev var! Bugün ve yarın. Bu neyin grevidir!? Bu devlet daha ne yapsın size!? Bu resmen şerefsizlik, resmen edepsizliktir! Zerre hakkım varsa sizde, haramdır!"