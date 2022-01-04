AKP'li yöneticiden AKP'li seçmene hakaret: Hayvanlar oy kullanmıyor

AKP Konya Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Küçükkömürler, bugüne kadar AKP'ye oy verdiğini söyleyen ancak 2022 yılında emekliye ek zam gelmemesini eleştiren bir kişiye sosyal medya hesabından yanıt verdi.

AKP'ye oy verdiği belirten bir kişi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bligin’i kast ederek "Emeklilere iyi kazık attınız. yüzde 40 zam vermemek için aralık ayı enflasyonunu yüzde 13'e çıkardınız. Size bir daha oy verirsem insan değilim." diye paylaşımda bulundu.

Bu paylaşımı alıntılayan Küçükömerler, "Hayvanlar oy kullanmıyor. Kanunen" ifadelerini kullandı.