AKP'li yöneticiden açıklama: 'Susmamız oylara saygımızdan, duaya devam...'

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Türkiye genelinde 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri saat 17.00 itibariyle sona ererken, oy sayımına devam ediliyor.

CHP kaynaklarına göre; Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi önde götürürken, AKP'den oy sayımına ilişkin açıklama geldi.

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, "Susmamız oylara saygımızdan, konuşacağımız yere az kaldı... Duaya devam...” ifadelerini kullandı.