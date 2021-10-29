AKP'li yönetici: Zor bir kış olacağını öngörüyoruz, hayat pahalılığını görmüyor değilim

Kanal 42 TV’de yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan AKP Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşleri Başkan Yardımcısı Ömer Serdar, kış ayının zor geçeceğini öngördüklerini söyledi.
“Bizde hayat pahalılığı yok diyemem. Geçim sorunu sıkıntısı yok diyemem vardır ama sonuçta biz nasıl 2002’de Türkiye’yi o açmazdan alıp 12 bin 500 dolarlara getirdiysek, buradan da çıkış sağlayacak ekip, kadro, tecrübe burada var" diyen Serdar, "Buradan çıkacağız. Bunu sadece hisseden Türkiye değil. Avrupa, ABD de ilk kez enflasyon ile tanıştı. Onlar da aynı sorunu yaşıyor. Onların gayri safi milli hasılası daha yüksek olduğu için bunu çok şiddetli hissetmiyor olabilirler. Biz, daha şiddetli hissediyoruz" ifadesini kullandı.
Serdar, şöyle konuştu: