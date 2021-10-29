AKP'li yönetici: Zor bir kış olacağını öngörüyoruz, hayat pahalılığını görmüyor değilim

Kanal 42 TV’de yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan AKP Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşleri Başkan Yardımcısı Ömer Serdar, kış ayının zor geçeceğini öngördüklerini söyledi.

“Bizde hayat pahalılığı yok diyemem. Geçim sorunu sıkıntısı yok diyemem vardır ama sonuçta biz nasıl 2002’de Türkiye’yi o açmazdan alıp 12 bin 500 dolarlara getirdiysek, buradan da çıkış sağlayacak ekip, kadro, tecrübe burada var" diyen Serdar, "Buradan çıkacağız. Bunu sadece hisseden Türkiye değil. Avrupa, ABD de ilk kez enflasyon ile tanıştı. Onlar da aynı sorunu yaşıyor. Onların gayri safi milli hasılası daha yüksek olduğu için bunu çok şiddetli hissetmiyor olabilirler. Biz, daha şiddetli hissediyoruz" ifadesini kullandı.

Serdar, şöyle konuştu:

“Ben de artık piyasanın içindeyim. Yakınen gözlemleyebiliyorum. Ticaret yapan kişilerin çok önemli şekilde etkilendiğini düşünmüyorum. Bu ortamdan en fazla düşük ücretlilerin etkilendiğini söylüyorum. Dolayısıyla düşük ücretlileri önümüzdeki günlerde enflasyona ezdirmemek adına ekibimizin bir çalışma yürüttüğünü biliyorum. Muhalefetin iflas etmiş bir ülke profili çizmesini kabul etmiyorum. Alım gücünün düştüğünü, pahalılığın insanları olumsuz etkilediğini zaman zaman görüyoruz. Siz, bunu görmezden gelemezsiniz.

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Biz, zor bir kış olacağını öngörüyoruz. Yani şu hayat pahalılığını ben görmüyor değilim. Dünyada enerji fiyatları bu kadar yükselirken, bizim burada rahat geçineceğimizi ben söylemiyorum. Ben, olayı buradan görmek lazım diyorum. Biz, buna ilişkin yeni bütçede birtakım kaynaklar oluşturup, vatandaşa bu zorluğu yaşatmamak üzere hedefler koyuyoruz ortaya. Bu zor kışın da vatandaşımız için çarpan etkisi doğurmaması açısından onun da önlemlerini alıyoruz. Kara kış fonuna gerek var mı? Örneklerini verdim, ücretli kesimin ücreti artırılmalı. Kara kış fonunda ne olacak?"