AKP'li yönetici uyarmıştı... Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı'na aday oldu

Mehmet Büyükekşi, AA'ya yaptığı açıklamada, futbol ailesinin paydaşlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda bu kararı aldığını belirtti.

Kulüpler Birliği Vakfının demokratik ve şeffaf yapısını, kulüp başkanlarının görüşlerini çok önemsediğini aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda kulüplerimizin birçoğuyla ve futbol ailesinin değerli paydaşlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonrasında kulüp başkanlarımızın da Türk futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu yaklaştığını gördüm. Ben de bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde başkan adayı olduğumu açıklıyorum. Türkiye futbolunun potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ülkemizin dünyada hak ettiği konuma yükselmesi için gönül veren bir kadro ile birlikte şeffaf ve vizyoner bir kurum içi işleyiş modeli ile yola çıkıyoruz. Türkiye futbol camiası için hayırlı olmasını diliyorum."

Külünk'ten uyarı

Mehmet Büyükekşi'nin adının gündeme gelmesinin ardından AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk uyarıda bulundu. Parti içerisindeki tartışmalarıyla gündem olan Metin Külünk şu açıklamayı yaptı:

"15 Temmuz sonrası hakkında kırmızı ByLock listesinde olduğu iddiası bulunanlara birilerinin ilgi ve alâkası yoğunlaşmış. TFF seçimlerini FETÖ'nün mağdur ettiği tüm kulüpleri dikkatle takip etmeye ve süreci olumlu şekilde yönetmeye davet ediyorum. Kim, kimler adına TFF Başkanlığına adaylık hazırlığı yapıyor? FETÖ kendisi için dev bir kaynak gördüğü Türk sporunu ele geçirmek için hareketli. TFF üzerinden Cumhur İttifakı'na ve Sayın Cumhurbaşkanımıza zarar verme peşinde olanlar kimler dikkatle takip etmeliyiz"

TFF'de başkan Nihat Özdemir'in istifasının ardından 16 Haziran'da yapılmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmıştı.