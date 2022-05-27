AKP yöneticisinin hedefinde bu kez TFF Başkanı adayı var: 'FETÖ'nün kasası' iddiası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in istifası sonrası gözler yeni başkanın kim olacağı sorusunun cevabına çevrildi. Konuyla ilgili olarak gazeteci Şansal Büyüka, Mehmet Büyükekşi'nin yeni TFF Başkanı olacağını iddia etti.

Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşündüğünü açıkladı ve nabız yoklamaya başladı.

Külünk'ten uyarı

Odatv’nin haberine göre; Mehmet Büyükekşi'nin adının gündeme gelmesinin ardından AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk uyarıda bulundu. Parti içerisindeki tartışmalarıyla gündem olan Metin Külünk şu açıklamayı yaptı:

"15 Temmuz sonrası hakkında kırmızı ByLock listesinde olduğu iddiası bulunanlara birilerinin ilgi ve alâkası yoğunlaşmış. TFF seçimlerini FETÖ'nün mağdur ettiği tüm kulüpleri dikkatle takip etmeye ve süreci olumlu şekilde yönetmeye davet ediyorum. Kim, kimler adına TFF Başkanlığına adaylık hazırlığı yapıyor? FETÖ kendisi için dev bir kaynak gördüğü Türk sporunu ele geçirmek için hareketli. TFF üzerinden Cumhur İttifakı'na ve Sayın Cumhurbaşkanımıza zarar verme peşinde olanlar kimler dikkatle takip etmeliyiz"

Büyükekşi kim?

Peki Mehmet Büyükekşi kimdi? 2008-2018 yıları arasında 10 yıl boyunca Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı yapan Mehmet Büyükekşi, 'FETÖ'nün patron yapılanması olan kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ile de uzun yıllar dirsek temasındaydı.

2013 yılına kadar TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ile birçok açılış ve konuşma gerçekleştiren Mehmet Büyükekşi "2023 yılı ihracat hedefimiz 500 milyar dolar. Bu hedef yolunda TUSKON ile beraber son derece başarılı çalışmalara imza atıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kardeşi kim?

Mehmet Büyükekşi FLO'yu da bünyesinde bulunduran Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyeliği görevini de yürütüyor. Şirketin ortakları arasında yer alan bir isim ise dikkat çekici: Aykut Büyükekşi...

Mehmet Büyükekşi'nin kardeşi Aykut Büyükekşi hakkında ise ‘Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak’ suçundan 2020 yılında dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aykut Büyükekşi'nin örgütün kontrolünde kurulduğu ve yönetildiği tespit edilerek KHK ile kapatılan İhracatçı ve Sanayici İş Adamları Derneği'nin (İHSANDER) kurucularından olduğu, derneğin 29 Aralık 2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısına yönetim kurulu başkanı olarak katıldığı ve derneğin Genel Kurul Sonuç Bildirimi'ni 19 Ocak 2014 tarihinde İstanbul Valiliği'ne teslim ettiği kaydedildi.

Kapatılan İHSANDER'in 2010 yılındaki genel kurulunda Mehmet Büyükekşi ve Rızanur Meral da birer konuşma yapmıştı.

İddianameye göre Aykut Büyükekşi, 'FETÖ' kontrolündeki TUSKON'un firari başkanı Rızanur Meral tarafından verilen Marmara İş Hayatı Dernekleri Federasyonu'ndan yönetim kurulu başkan vekilliği, saymanlık, asil ve yedek üyelik görevlerinde bulunduğu belirtildi.

Aykut Büyükekşi'nin örgüte müzahir eğitim kurumlarından Hisar Eğitim Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş. ve Fetih Öğretim İşletmeleri A.Ş. unvanlı şirketlerde ortaklıklarının olduğu ve bu şirketlerde yöneticilik yaptığı kaydedildi.

TUSKON'dan çıktı

Aykut Büyükekşi'nin 1 Mart 2014 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen ve hükümetin alenen tehdit edildiği Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) 5. Olağan Genel Kurulu'na katıldığı da belirtildi.

Aykut Büyükekşi'nin 2004-2007 yılları arasında Kaynak Holding'de yönetim kurulu üyesi olduğu, Kaynak Holding'in ise 'FETÖ'ye yönelik olarak yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sonucunda örgütün en önemli finans kaynağı olarak tespit edildiği hatırlatıldı.

Şirketi temsilen

İddianamede, Aykut Büyükekşi ile ilgili ihbarda bulunan bir şahıs, Aykut Büyükekşi'nin 'FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden ve örgütün de gizli kasası olduğunu öne sürdü.

Şahıs ayrıca, 'FETÖ'nün yönlendirdiği kişi, kurum ya da kuruluşlara zekat olarak ayakkabı gönderdiğini, TUSKON'un her toplantısına şirketi temsilen katıldıklarını, TUSKON'dan heyetlerin de kendilerine geldiğini ifade etti.

Yeğenin düğünü

Mehmet Büyükekşi’nin yeğeni Ersan Hocaoğlu 31 Mayıs 2016'da evlendi. Düğünde Mehmet Büyükekşi’nin özel bir konuğu vardı: Naksan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Taner Nakıpoğlu.

Mehmet Büyükekşi'nin kardeşi Aykut Büyükekşi hakkında ise ‘Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak’ suçundan 2020 yılında dava açıldı.