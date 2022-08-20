AKP'li yönetici 'kriz yok' diyerek yurttaşları suçladı: 'Döke saça kullanıyoruz'

AKP Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, ekonomik kriz olmadığını söyleyerek yurttaşları suçladı.

Mehmet Fiskeci ve Neşe Yıldızhan’ın düzenlediği Kent Kulisi adlı programda soruları yanıtlayan Okur, "Gönlüyle arası yol açılırsa insanlar biraz daha vicdansızlaşıyorlar. Bir ürününün piyasa satışı varken 10 katı satılması insanların ticari ahlakıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kaynakları döke saça kullanabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

AKP'li Gül Çıtır Okur'un açıklamaları şöyle oldu:

"Serbest piyasa çalışmaları içerisinde bizler AK Parti hükümeti olarak elimizden geleni yapıyoruz. Devletin yaptığı çalışmalarda yapabileceğinin en iyisini yapıyoruz. Biraz da vatandaşın milletine, devletine, hükümetine sahip çıkması lazım.

Gönlüyle arası yol açılırsa insanlar biraz daha vicdansızlaşıyorlar. Bir ürününün piyasa satışı varken 10 katı satılması insanların ticari ahlakıyla ilgili olduğunu düşünüyorum.

Bizde kriz yok. Market sepetini istediğimiz kadar dolduruyoruz. Engel, sıkıntı yok. Kaynakları döke saça kullanabiliyoruz."