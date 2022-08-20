TOKİ'den hayali ihale: Ortada Kanal İstanbul yok, konut ihalesi var

Uzmanların uyarılarına ve tüm tepkilere karşın süreci devam eden Kanal İstanbul projesinin çevresine kurulacak Yenişehir’in imar uygulaması geçen aylarda onaylanmıştı.

Planlar kapsamında henüz parsel sınırları kesinleşmedi ve tapu süreci tamamlanmadı.

Projenin imar planlarına karşı açılan davalar ise sürüyor.

'TOKİ ihaleleri duyurdu'

Halk TV'den Hazal Ocak'ın haberine göre, proje tartışma yaratmayı sürdürürken TOKİ sitesinde duyurular bölümünde proje güzergâhındaki Arnavutköy, Baklalı Mahallesi’nde toplu konut yapılmasına ilişkin 4 tane ihale yer aldı.

Toplu konut ihalesi 4 etaptan oluşuyor:

“İstanbul Arnavutköy Baklalı Mahallesi 1. Etap 844 Konut ve 1 Adet cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” adlı ilk ihale 21 Eylül 2022’de gerçekleşecek.

“İstanbul Arnavutköy Baklalı Mahallesi 2. Etap 716 Konut ve 10 adet dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” ihalesi de 13 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanıyor.

“İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Baklalı Mahallesi 3. Etap 621 Konut ve 10 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesi ise 29 Eylül’de yapılacak.

“İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Baklalı Mahallesi 4. Etap 826 Konut ve 1 Adet İlköğretim Okulu İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesinin de 12 Ekim’de yapılması öngörülüyor.

Konut projesinin yapılmasının planlandığı alanlar Tapu ve Kadastro kayıtlarında hâlâ tarla görünüyor.

'Hayali ihale'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP’li Meclis üyesi Nadir Ataman, 2021 yılında yine TOKİ tarafından yapılan Sazlıbosna Mahallesi’nde 6 etaptan oluşan 3 bin konut projesinin ihalelerinin iptal edildiğini belirterek “Ortada tapu yok, ihale var. Tarlalara kazma mı vuracaksınız yoksa hayali ihale mi yapıyorsunuz? 17 Ocak 2022’de yeni şehir diye tabir edilen alanın 18. Madde uygulama cetveli askıya çıktı ancak oluşan sorunlar ve itirazlar nedeni ile bir türlü tapular dağıtılmadı. Ortada hala tapu yok bu sefer de Baklalı da çılgın proje Kanal İstanbul’un sınırları içinde 4 etap halinde ihaleye çıkıldı” dedi.

TOKİ’ye seslenen Ataman “Ya hayali ihale yapıyorlar ya tarlaya kazma vuracaklar. Eylül ayı geldi, tapular yok, ihaleler var. Yapamayacağınızı söylemiştik yine söylüyoruz. Hayali ihalelere çıkıp çıkıp iptal etmeyin” diye konuştu.