AKP'li yönetici Erdoğan'ın kararı için 'açıklama' istedi

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar Erdoğan'ın direktifleriyle belirlenen kur politikası için 'vatandaş tepkili kamuoyu aydınlatılmalı' dedi.

Haber Merkezi

Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirerek, yüzde 16'ya çekmesine AKP yönetiminden "açıklama" çağrısı geldi.

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası'nın söz konusu kararı sonrası döviz kurunun tırmanışa geçmesine işaret ederek, "Ekonomi yönetiminin uyguladığı yüksek kur politikasının mutlaka bir izahı olsa gerek" dedi.

"Toplum tepkili, zihinler karışık" diyen Tayyar, "O halde politikanın mimarları, kamuoyunu ayrıntılı şekilde aydınlatmalı, güven vermeli, umutlandırmalıdır. Buna fazlasıyla ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

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