AKP'li Yılmaz: Artan gelirimizi ek bütçeyle topluma geri vereceğiz

Halkın alım gücü giderek düşerken bütçe kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinde bütçeye 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenmesi tepkilere neden olmuştu.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz tepkiler sürerken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e sunulan "2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin yaptığı açıklamada "artan" gelirin ek bütçeyle topluma geri verileceğini söyledi.

DHA'nın haberine göre Yılmaz, "Borçlanarak bir harcama söz konusu değil. Burada tam aksine mevcut ekonomik gelişmeler çerçevesinde, kamu tahminlerimizin oldukça üstünde bir gelir sağlanacak. Artan gelirimizi ek bütçeyle topluma geri vereceğiz. Burada bütçe açığını artırmıyoruz. Tam aksine milli gelire oran olarak bütçe açığında bir düşüş öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

AKP'li Yılmaz, "Kamu personelinin ve emeklilerin özlük hakları var. Temmuz ayında gerçekleşecek enflasyon dikkate alınarak memurlarımıza, kamu çalışanlarımıza bir artış verilecek. Aynı şekilde buna paralel olarak işçilerle ilgili adımlar atılacak. Bunların bütçeye getireceği bir yük söz konusu. Bunlar ek bütçe içinde ödeneğe dönüştürülmüş olacak. Yapılacak bu ilave artışlar, bütçede önemli bir kalem olarak yer tutacak. Üretimi desteklemeye dönük harcamalar artacak. Nedir bunlar? Tarım desteklerimiz, kamu yatırımlarımız, bunlarda belli artışlar sağlanıyor, ek bütçeyle ilave ödenekler sağlanıyor. Kamunun alım yaptığı hususlar var. Enerji kullanıyor, girdiler kullanıyor. Buradaki artışları da yine karşılayacak ödenekler konulacak bütçeye. Sosyal adaleti sağlayıcı, yatırımı ve üretimi destekleyici mahiyette ilave harcamalar yapılacak" diye konuştu.