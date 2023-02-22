'AKP'li yıllarını' anlattı: Binali Yıldırım, 'Bakanlığımız bitince mahkeme mahkeme dolaşacağız' dedi

CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, "Neye, niye itiraz ettim" başlıklı kitabında kendisi hakkında siyaset anlayışı, itiraz ettiği projeleri ve istifası sonrasında yaşananlardan bahsetti.

Şener, "rüşvet alan siyasetçilere sert ceza verilmesi gerektiği, yolsuzluk iddialarının kendisini rahatsız ettiği, Merkez Bankası'nın bağımsız olmasını desteklediği ve bazı özelleştirmelere karşı çıktığı" yönündeki açıklamalarına gazete küpürleriyle kitabında yer verdi.

Erdoğan hükümetindeki ilk çatlak

Şener, özelleştirmelere bakışının dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dan farklı olduğu için kendisine bağlı olan Özelleştirme İdaresi'ni bıraktığını, daha sonra ilk kararı imzalamadığını, Özelleştirme Yüksek Kurulu'ndan da ayrıldığını ifade etti.

Abdüllatif Şener, "Basın elimden alındığını yazmıştı, düzeltme gereği görmedim" dedi. Şener, bunun AKP hükümetindeki ilk çatlak olduğunu ifade etti.

1984'de Kamu Ortaklığı İdaresi adıyla kurulan, daha sonra adı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na dönüşen birim, Mart 2003'te Resmi Gazete'de yayınlanan bir kararla Şener'in başbakan yardımcılığın sorumluluğundan Maliye Bakanlığı'na bağlanmıştı.

Erdoğan'ın 'en güvendiği' bakan

Şener, şöyle devam etti:

"Siyasi hayatıma mal olacak bir kararlılıktı bu. Bu olaydan kısa bir süre önce rahmetli Erhan Göksel bana gelmiş ve 'Genel başkana sordum 'En güvendiğin bakan hangisiydi' diye. 'Abdullatif' yanıtını verdi. Sakın bu güveni bozma, bir siyasetçi için bu elde edilemez bir şanstır."

'O öyle açıklanır mı'

Şener, İsrailli patron Sami Ofer'in de içinde bulunduğu konsorsiyumun kazandığı Galataport ihalesi kararını imzalamayacağını söylediğini aktardı. O dönem Şener ile Erdoğan'ın bu karar nedeniyle karşı karşıya geldiği belirtilmişti.

Galataport projesindeki özelleştirmeye itirazlarından ve iptal sürecinden bahseden Şener, Bakanlar Kurulu toplantısında Erdoğan'ın kendisine "Latif, şu Galataport'u iptal ettin etmeye de, o ne biçim açıklamaydı" dediğini, sonra da "Öyle açıklanır mı, başbakanımızın talimatıyla iptal ettim demeliydin" ifadesini kullandığını aktardı.

'Hepimiz mahkeme mahkeme dolaşacağız'

Şener, Aria ve Aycell'in birleşmesine dair konu gündemdeyken eski bakan, başbakan ve AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve bazı isimlerle kendi odasında iki kez bir araya geldiklerini ifade etti.

Şener, odada Binali Yıldırım, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dönemin Türk Telekom müdürü, DPT Müsteşarı Ahmet Tıktık ve Hazine müsteşarının bulunduğunu anlattı.

Şener, anlaşmazlık yaşamaları üzerine o dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlığı yapan Binali Yıldırım'ın "Sayın bakan niye tereddüt ediyorsun, bakanlık görevimiz sona erdikten sonra zaten hepimiz mahkeme mahkeme dolaşacağız" dediğini, bu söz üzerine canının sıkıldığını kaydetti.

Şener, "Sayın Bakan sen avukat parasını bulursun, ben nereden bulacağım" diye yanıt verdiğini aktardı. Şener, İhlas Finans mağdurlarının sorununu çözmek için şirketi TMSF'ye devretmeyi düşündüklerini, ancak bunun daha sonra kanun metninden çıkarılmasının istendiğini ifade etti.