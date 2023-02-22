AKP'li yetkililer Reuters'a konuştu: Erdoğan seçimlerin Haziran'da yapılmasını istiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri planlandığı gibi Haziran'da yapma eğiliminde olduğu öne sürüldü.

Reuters'a konuşan üç AKP'li yetkiliden biri, "Büyük ihtimalle seçimlerin 18 Haziran'da yapılmasına dair anlaşma sağlanacak" dedi. Yetkili, Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin buna dair görüşme yapacağını ifade etti.

Yetkili, seçimlerin erteleneceğine dair fikrin anayasaya aykırı olması ve muhalefetin olumsuz tepki vermesiyle artık bir seçenek olmadığını belirtti.

Yetkili, seçimlerin Erdoğan'ın daha önce planlandığı gibi Mayıs'ta yapılmasının seçimlere dair deprem bölgesindeki hazırlıkların sağlanması için çok az zaman kalmasına neden olacağını kaydetti.

Bir diğer AKP'li yetkili de, seçimlerin 18 Haziran'da yapılma ihtimalinin ağırlık kazandığını söyledi.

Yetkili, "Erdoğan ve Bahçeli, konuya ilişkin görüşme yaparak son kararı verecek, ancak şu anda 14 Mayıs tarihi çok erken görünüyor. İki lider de 18 Haziran'a 'Tamam' diyecek" dedi.

Bir diğer yetkili de, seçimlerin ertelenmesi fikrinin ortadan kalktığını söyledi. Yetkili, "Eğer erteleme olacaksa, bir anlamı olması için bir yıl erteleme olur. Kamuoyu bunu istemiyor. 18 Haziran şu anda görünen tarih" diye konuştu.