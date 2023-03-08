AKP'li yetkilinin 'TOKİ yapılacak' dediği köyde arsa fiyatları uçtu

Maraş merkezli depremler nedeniyle Diyarbakır’da 409 kişi yaşamını yitirirken 9 bine yakın noktada ise ağır hasar meydana geldi. Hasarlı binalara giremeyen yurttaşlar çadırlara yerleştirilirken, kalıcı barınma alanları yapılana kadar bazı bölgelerde konteyner evlerin yapılması planlanıyor.

Amida Haber'in aktardığına göre AKP MKYK üyesi Alaattin Parlak'ın kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, yeni TOKİ konutlarının Oğlaklı Köyü’ne yapılacağını ifade etmesinin ardından köydeki arsa fiyatları 100 bin liradan 400 bin liraya çıktı.

Depremden sonra yüksek kiralarla gündeme gelen Diyarbakır’da bu sefer arsa fiyatları da artış gösterdi. Güvenli barınma alanı arayan yüzlerce kişinin yeni bir yer arayışı devam ederken, fiyatlar tavan yaptı. Artışın en çok olduğu bölgelerden biri de TOKİ yapılacak söylentileri ile gündeme gelen Bağlar İlçesi’ne bağlı Oğlaklı Köyü oldu. Diyarbakır’a 25 kilometre uzaklıktaki köyde, arsa fiyatları 4 katına çıktı.