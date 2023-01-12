AKP'li yetkili seçim tarihini açıkladı: Yüzde 99

AKP'li bir yetkili seçim tarihi için 'Mayısta olma ihtimali yüzde 99' dedi.

Haber Merkezi

Halktv yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında AKP'nin seçim kampanyasını mayıs ayına göre planladığını dile getirdi.

"Seçimin 7-14 ya da 21 Mayıs’ta olabileceği tahmin ediliyor" diyen Saymaz, bir AKP'li yetkilinin kendisine seçimlerin mayıs ayında olma ihtimalinin yüzde 99 olduğunu söylediğini aktardı.

AKP'li yetkilinin Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığını da değerlendirdiğini belirten Saymaz, şu aktarımı yaptı:

“Kılıçdaroğlu’na HDP’nin desteği var. Bu destek süreci radikal biçimde değiştiriyor. Yarışa CHP, İyi Parti ve HDP oylarını katarsak, yüzde 45’le başlıyor. Kılıçdaroğlu’nun zor bir aday olduğunu düşünüyorum. Bir kere şeffaf. İçi dışı biliniyor. Gizemi yok. Çok üzerine oynayamazsınız. CHP’nin en büyük handikapı, dış dünyaya entegrasyonuna ilişkin sıkıntılarıydı. Kılıçdaroğlu, onunla ilgili radikal bir dönüşüm yaşatıyor. Değişime ne kadar açık ve CHP’yi dünyaya entegre edebilecek vizyona sahip olduğunu hissettiriyor. Bir açıdan da başarılı.”

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