AKP'li Yazıcı Meclis'te çekiçle telefon kırılmasını yorumladı: Daha önce planladığının göstergesi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmasının sürdüğünü hatırlatan Yazıcı, "Genelde din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24'üncü maddesine bir ilave cümle yerleştirmek suretiyle bunu yüce Meclis'in onayına sunacağız” diye konuştu.

Yazıcı, anayasa değişikliği teklifinin ne zaman Meclise sunulacağı sorusuna, "Cumhurbaşkanımız yurt dışından dönsün, tekrar bir görüşme yapacağız. Takvim o zaman netleşir. Düzenleme yıl sonuna kadar büyük olasılıkla, en azından seçimden önce çıkar" yanıtını verdi.

‘Aileyi güçlendirmeye’ yönelik düzenlemeye ilişkin soru üzerine Yazıcı, "Aile kavramını anayasal düzeyde güçlendirmeliyiz" dedi.

Anayasa'da zaten aileyle ilgili düzenlemeler olduğunu söyleyen Yazıcı, "41'inci maddede 'Ailenin Korunması' başlığı var. Bu madde içerisinde ailenin kimlerden oluşacağı ve karı-kocanın haklarının neler olduğuna ilişkin bir cümleden ibaret düzenleme çalışması yapıyoruz. Başörtüsü konusu ile birlikte mi getirelim, farklı bir zamanda mı gelsin, bunu da ayrıca tartışıyoruz" dedi.

'Çekiçle telefon kırma' açıklaması

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, sansür yasa teklifine tepki göstermek amacıyla Meclis kürsüsünde çekiçle cep telefonunu kırmasına ilişkin soru üzerine Yazıcı, olayın ‘çok kaygı verici olduğunu’ öne sürdü.

Yazıcı, milletvekilinin çekiçle Meclis’e girmesinin ‘olayı daha önceden planladığının göstergesi’ olduğu tespitinde bulunarak, “Fiilin hukuka aykırılığı çok açıkça ortada. Etik kurallara aykırı. Meclisin kesinlikle bir disiplin cezası uygulaması gerekir. Telefon kendisinin telefonu, o bakımdan bir ızrar suçu kapsamına girmez ama çekiçle Meclise gelip kürsüden bu fiili kamunun önünde icra etmesi mutlaka disiplin yaptırımını gerektirir" yorumunu yaptı.