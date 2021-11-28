AKP'li Yazıcı: Bugün varolan sorunlarımızın farkındayız

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bugün var olan sorunlarımızın farkındayız. Bu sorunların sebeplerini de biliyoruz" dedi, bu sorunları gidermek için çalıştıklarını belirtti.

Trabzon'da AKP'nin "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"na katılan Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada AKP'nin "çok dinamik parti" olduğunu savundu. "Bir seçim biter diğerinin hazırlığı başlar" diyen Yazıcı "Teşkilatçılık anlayışımız sloganlarla da ifade ettiğimiz gibi 'Durmak yok, yola devam' şeklinde" dedi.

Yazıcı "Türk siyasi hayatında AK Parti'nin gerçekten hem siyaset tarzı hem de icraatları itibarıyla bir benzeri yok. Bugün var olan sorunlarımızın farkındayız. Bu sorunların sebeplerini de biliyoruz. Bunları giderici, halkımızın sıkıntılarını ortadan kaldırmaya dönük, insanımızın yaşam tarzını rahatlatmayı hedefleyen çalışmalarımız devam ediyor. Bütün bunları imkanlar ölçüsünde gerçekleştirebiliriz ama bir taraftan imkanlarınızı büyütüyor, bir taraftan da imkanlarımızı bu sorun alanlarındaki sorunları tasfiye etmek için çok rasyonel bir biçimde icra planına koymak suretiyle yürüyüşümüzü sürdürüyoruz" diye konuştu.