AKP'li yazar: Kılıçdaroğlu'nun yolu peygamber yolu değildir

Eski AKP'li vekil Resul Tosun, Star gazetesinde kaleme aldığı yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün “Akşehir’den Tunceli’ye Seyyid Kemal” isimli kitabına dair yazan Tosun, kitabın "kurnazca bir proje" olduğunu söylerken "Ancak Müslümanlar kişinin 'peygamber soyundan mıdır değil midir'den ziyade 'Peygamber yolunda mıdır değil midir?' diye bakar. Çünkü İslam'da soy sop üstünlüğü diye bir şey yoktur" dedi.

"Şimdi CHP liderinin Peygamber soyundan geldiği propagandasıyla dini açıkça siyasete alet etmektedir!" diyen Tosun, Kılıçdaroğlu için şu ifadeleri kullandı:

"Peygamber yolunda olduğuna dair bir emare görülmedi. Tam aksine emperyalistlerin silahlı maşası PKK terör örgütünün siyasi uzantısını küstürmemek için yapmadığı ve vermediği taviz kalmadı. Partisinde ateistleri el üstünde tutmaya devam ediyor, namaz kılan subaylara hesap soracağını ilan edenleri kucaklıyor, İslam dinine ortaçağ zihniyeti diye hakaret edenleri parti temsilcisi diye elinin altında tutuyor sonra da peygamber soyu oluyor öyle mi?

Kılıçdaroğlu'nun yolu Peygamber yolu değildir! Onun yolu CHP'nin yoludur! Yaşar Nuri'nin tespitiyle 'CHP yönetimi, üzerinde Kur'an dışılık, din dışılık örtüsü bulunan' bir yönetimdir"