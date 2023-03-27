AKP'li Yavuz'dan HÜDA PAR açıklaması: Bir listede hızlıca anlaştık

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CNN Türk ekranlarında yaklaşan seçime dair Dicle Canova'nın sorularını yanıtlıyor.

Yavuz'un açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Zamanı belli değil ama Cumhurbaşkanı Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek. Yeniden Refah Partisi biz logomuzla seçime girmek istiyoruz dedi. Biz de 'bu iş böyle olmasa daha iyi olmaz mı' dedik. Hayır dediler. Biz de 'hay hay' dedik. Belki bir parça daha hibrit modele gidilebilir, gidilmez. Muhtemel bunları konuşacağız. İşin ana temel noktalarında anlaştık ve ittifak kuruldu. Bundan sonra üstüne bir şey koyamasak bile belli bir noktadayız.

Bizde 4 partide kendi logosuyla seçime girecek. Müzakerede bir noktaya geldik ve bunları konuşmadık. Ama bundan sonra bunları konuşmayacağız diyemem. Vakit geçtikçe bazı şeyler anlaşılacak.

Biz HÜDA PAR'la çok rahat oturduk ve kalktık. Ne yapacağımıza çok hızla karar verdik. Bizim listemizden yer vereceğiz. Karşılıklı uzlaşı içinde, bazı illerde net kazanabilecekleri yerlerden olmak üzere bir listede hızlıca anlaştık."