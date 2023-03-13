AKP'li Yavuz: Saat 16.00'da HÜDA PAR ile görüşeceğiz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili açıklama yaptı.

Yavuz'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bazı partilerle görüşme halindeyiz. İstişarelerimiz devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'yle ittifakımız devam ediyor.

HÜDA-PAR ile temaslarımız oldu. Sayın Genel Başkan'ın açıklaması oldu, Cumhur İttifakı'nın adayına oy vereceklerini ama diğer meselelerini partileri arasında görüşeceklerini belirtmişti. Bugün saat 16.00'da inşallah Sayın Numan Kurtulmuş Başkanımızla birlikte ziyaret edeceğiz. Kısa süre içinde nihayete ereceğini umuyorum.

Onun dışında Yeniden Refah Partisi'yle temasımız oldu. Genel Başkanvekilimiz Binali Yıldırım Bey'le birlikte gittik. O süreç işliyor. Söylediğim partilerin dışındaki partilere ilişkin herhangi bir bilgiye sahip değilim."

Yavuz, üç dönemi dolduran isimlerin aday olup olmayacağına ilişkin şunu söyledi:

"Yetki MKYK'ya bırakıldı. Ona ilişkin herhangi bir karar alınmadı. Üç döneme takılan ya da üç dönemden daha fazla Milletvekilliği yapmış olanlar da dahil herkesten müracaat alıyoruz."