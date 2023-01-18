AKP’li vekilin sözleri diplomatik kriz çıkardı: Almanya Türkiye’ye nota verdi

Almanya’dan Türkiye'ye “seçim kampanyası” notası. Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i Dışişleri'ne çağırarak, AKP milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün, Neuss kentindeki ülkücü “Türk Federasyonu”na ait Yunus Emre Camii'nde yaptığı konuşma nedeniyle rahatsızlıklarını iletti.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Dışişleri, bundan sonra Almanya'da yapılacak seçim kampanyalarının önce kendileri tarafından onaylanacağını duyurdu.

'Her yerde yok edeceğiz' demişti

Açıkgöz'ün camide yaptığı ve 'PKK ile FETÖ'cüleri kastettiği öne sürülen konuşmasında, “Onlara Türkiye'de yaşam hakkı tanımadığımız gibi Almanya'da da tanımayacağız. Bunlara Türkiye'de yer vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle orada bitirdik, dünyanın neresinde olursa olsun saklandıkları delikten çıkarıp yok edeceğiz” sözleri kriz konusu oldu.

Bakanlıktan açıklama geldi

Açıkgöz Almanya’da yaptığı ziyaretleri kendi Twitter hesabından yayınladı. Türk Büyükelçi'ye, Almanya'nın duyduğu rahatsızlığın iletileceği ve “Almanya’daki Türk temsilciliklerin oyunu kuralına göre oynamaması durumunda sonuçlarının inceleneceğinin” vurgulanacağı belirtildi.

İki ülke arasında yaşanan bu gerilim sonrasında Almanya Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı.

İki ülke arasında diplomatik kriz çıktı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün Türk Büyükelçiliğini bu konuşma ile ilgili davet ettikleri belirtilerek, “Neuss'ta bir Türk milletvekilinin yaptığı gibi görüntüler tekrarlanmamalıdır. Kışkırtma ve nefret söyleminin Almanya'da yeri yoktur” denildi.

'Sonuçlarını göz önünde bulundurun'

Türkiye'de yaklaşan seçimlere de dikkat çekilen açıklamada, “Yurt dışı seçim kampanyası etkinliklerinin tarafımızdan önceden onaylanması gerektiğini açıkça belirttik. Eğer Türk temsilciler oyunu kurallarına göre oynamazlarsa, bunun doğuracağı sonuçları mutlaka göz önünde bulundurmalıyız” denildi.

Köln Polisi, AKP Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün sözleriyle ilgili inceleme başlattı.