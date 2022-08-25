AKP'li vekilin olay olan boşanma davasına ilişkin yeni açıklama

AKP'li vekil Zehra Taşkesenlioğlu’nun eski eşi Prof. Ünal Ban, kendisinden 70 milyon TL isteyen Taşkesenlioğlu’na ilişkin Halktv'den İsmail Saymaz'a konuştu.

Ban, "Bu adam ne kazanmış da 70 milyon TL istiyorsun? 2019’da bu adamda hiçbir şey olmadığını söylüyorsun. Gerçekten ciddi soru işaret var" dedi.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

Zehra Hanım, sizi itham ediyor. Diyor ki şirketleri ve evleri var.

Bir şirkette yüzde 2.5 ortaklık payım var. Onun dışında payım yok. Kendini aklamak için… Siyasal İslamcıları az çok tanıyorsunuz İsmail bey. Bir şey dememe gerek var mı?

Size 2.5 milyon dolar borç verdi mi?

Külliyen yalan! Verdiyse ilk önce şunu sormak lazım: Nerden buldun?

Diyor ki “danışmanlık şirketim var”

Danışmanlık şirketinin cirosu yılda 200 - 300 bin TL hocam ya. Yabancı ülkeler falan, hep hikaye. Bir tane fatura kesilmemiş orada.

“Evin direği erkektir, bütçe onda bulunur” dediniz mi?

Benim entellektüel birikimime aykırıdır. Ben 30 yıldır öğretim üyesiyim. Benden böyle bir sözün çıkma imkanı yok. Evin direği… Birlikteliktir, sevgidir, saygıdır. Hiçbir kadın bu devirde böyle bir şeyi kabul eder mi? Hele hele bir milletvekilinin kabul edeceğine inanıyor musunuz? Ve iktisatçı olduğunu iddia eden birisinin.

Boşanma davasından bugüne baskıyla karşılaştınız mı?

Ailesi tarafında baskı ve tehdit altında kaldım ve kalıyorum da.

Ne gibi?

Türk adaletinin bu kadar hızlı olduğunu gördünüz mü, İsmail bey? Bir günde yayın yasağı, bir günde tweet yasağı. Keşke adaletimiz bu kadar hızlı olsa. Keşke hızlı kararlar alsa da insanların yıllarca mağduriyetleri sürmese! Haksız mıyım?

Eski eşiniz sizce siyasi gücünü kullanıyor mu?

Bir saate karar çıkıyorsa siyasi gücün kullanılmasından başka bir şey olmadığı ortaya çıkar.

Özel hayatının lekelendiğini iddia ediyor.

“2.5 milyon dolar borç para verdim, geri istiyorum” diyorsan, bunun özel hayatın kirlenmesiyle ilgisi yok ki.

Böyle bir serveti yok mu?

İmkanı yok. Her yönüyle kanıtlayacağım zaten mahkemede.

Sizden 70 milyon TL tazminat istiyor.

Bu adam ne kazanmış da 70 milyon TL istiyorsun? 2019’da bu adamda hiçbir şey olmadığını söylüyorsun. Gerçekten ciddi soru işaret var.

Sizin tanışmanız siyasi bir mekanda mı gerçekleşti?

Twitter’da tanıştık. O beni takip etti, ben de onu. Arkasından teşekkür mesajı verdim. Ondan sonra ilerleyen bir evlilik süreci var.

O sırada milletvekiliydi değil mi?

Evet.

Siz de AK Parti’den milletvekili aday adayısınız.

Ben 2015’te aday adayı olmuştum. Basına çıktım, “100 bin lira maaş alan”rektör diye. Yaklaşık 70-75 bin dolara tekabül ediyordu. Onun hikayesi çok faklı. Çünkü üniversite kurdum. Kurma karşılığı üç yıl bedava çalıştım. Onun ücretiydi. Ne yazık ki basın “100 bin lira maaş alan rektör” diye algıladı. Eşim diyor ki “2019’a kadar beş kuruş yoktu.” Ayda 75 bin dolar alan insandım. Bu yüzden yargılandım ve aklandım.