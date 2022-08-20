AKP'deki boşanma davası Sedat Peker'in o paylaşımlarını yeniden gündeme getirdi

AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma davası açtığı eşi Prof. Ünsal Ban sosyal medyadan ilginç paylaşımlarda bulunarak, “Eşim boşanmak için 70 milyon TL istiyor. Açıklayacağım bilgilerle ilgili alacağım ölüm tehditlerinden tamamen Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Zehra Taşkesenlioğlu sorumludur. Yakında videolar, WhatsApp yazışmaları ile beraberiz inşallah” demişti.

Ban'ın bu paylaşımı, ülkücü mafya Sedat Peker'in geçtiğimiz ay yaptığı paylaşımları akıllara getirdi.

Boşanma davasında adı geçen iki isim Peker'in paylaşımlarıyla gündem olmuş, o mesajlarda "Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Zehra Taşkesenlioğlu, Ünsal Ban isimlerini unutmayın. Borsa dosyasını açtığımda bu kişileri ses kayıtları ile WhatsApp yazışmaları ile daha yakından tanıyacaksınız" denilmişti.

İşte Peker'in o dönem yaptığı paylaşımlar:

"Bank Asya’ya para yatıranlar ‘fütücü’ diye cezaevine koyuldu. Bank Asya’nın 16 sene genel müdürlüğünü yapan Ali Fuat Taşkesenlioğlu SPK’nın başına geçip borsayı yönetti. Mehmet Cengiz Türkiye’nin en zengin iş adamı oldu. Kültür Bakanlığı’nın organizasyonu ile Türklük Hakanı ödülünü alan ben ise çocuklarımla beraber binlerce kilometre uzakta gurbette yaşamaya mahkûm oldum. Parası olan fütücülere dokunmayacaksın, 16 sene Bank Asya’nın genel müdürü olan kişiyi SPK’nın başına getireceksin, Mehmet Cengiz’i Türkiye’nin en zengin iş adamı yapacaksın.

Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun kız kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’nu Erzurum milletvekili yapacaksınız. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun kocası Ünsal Ban’ı Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin rektörü yapacaksınız (diplomaları para ile sattığı için, soruşturma geçirdiği için görevinden ayrıldı). Ayrıca Ünsal Ban’ın ilk eşi Amerika’da. Hakkında fütü soruşturması olduğu için Türkiye’ye gelemiyor. Tüm bunlar ortadayken fütü ile mücadele ediyoruz diye milleti kandıracaksınız.”