AKP'li vekilin kardeşi, Hıdırellez kutlamalarında bıçaklandı

İzmir'in Konak ilçesindeki Hilal Mahallesi'nde Hıdırellez kutlamalarında düzenlenen konserde iki grup arasında kavga çıktı.

İHA'da yer alan habere göre, eşi ve iki çocuğuyla birlikte kutlamaları izleyen AKP İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin kardeşi Atılay Bekle, kavganın ortasında kaldı. Ailesini kavganın gerçekleştiği noktadan uzaklaştırmak isteyen Bekle, bu sırada bıçaklandı.

Kavganın ortasında kalarak bıçakla yaralanan Atılay Bekle, özel bir araçla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekle, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, polis tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.