AKP’li vekilin eşi hakime böyle rüşveti vermiş: 10 TL’lik ‘şifreli’ banknot

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü yazısında, 1 ton 535 kilogram eroinle ilgili iddianame hazırlayan eski askeri savcı Melih Yıldırım’a rüşvet teklif eden, AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek’in eşi eski savcı Faruk Sarıoğlu’na verilen cezayla ilgili yeni gelişmeyi paylaştı.

Terkoğlu gerekçeli karardaki uyuşturucu baronu Zindaşti detayına dikkati çekti.

10 TL’lik banknottaki şifre

Terkoğlu, Savcı Yıldırım’ın iddianameye de giren ifadesinde, Zindaşti’nin serbest bırakılması için verilen 3.5 milyon dolar rüşvetin nasıl verildiğinin ortaya çıktığını yazdı:

“Bu tutuklama olayının ardından yaklaşık bir hafta sonra aynı adliyede görev yapan cumhuriyet savcısı Faruk Sarıoğlu beni telefonla arayıp odasına çay içmeye davet etti. (…) Faruk Sarıoğlu odasında oturduğumuz sırada bana, Mehmet Zeki Fidan isimli şüphelinin avukatlarının ben ifade almadan önce kendisine eski görev yeri olan İstanbul’da çalışan bir savcının selamı ile geldiklerini ve olayı kısaca anlatıp ‘bu işler İstanbul, Ankara gibi yerlerde olsa kolayca hallederdik ancak Erzurum’da olduğu için sıkıntı yaşıyoruz’ dediklerini, ayrıca ‘İranlı uyuşturucu sanığı Zindaşti denilen şahsı hapisten kendilerinin çıkardığını ve tahliyesi karşılığında sulh ceza hâkimine 3.5 milyon dolar verdiklerini, bu parayı verdiklerinde arkalarında iz bırakmadıklarını, hâkime bir adet 10 TL’lik banknot teslim ettiklerini, bu banknotun üzerindeki seri numarasının bir şifre olduğunu, hâkimin bu banknotu Kapalı Çarşıda bir kuyumcuya teslim ederek üzerindeki şifre karşılığında bahse konu miktarı aldığını’ anlattıklarını bana söyledi.”

Mahkeme kararındaki, “Sanıklardan Oktay’ın sohbet esnasında İstanbul’da uyuşturucu madde ticareti suçlarıyla ilgili baktıkları soruşturma ve davalarda başarılı olduklarına, milletvekilleri, bakanlar ve devlet bürokratlarından birçok tanıkları olduğuna ve bunlar aracılığıyla devlet bürokrasisinde birçok işi halledebileceklerine, kamuoyu tarafından da bilinen birçok soruşturma ve davayı müvekkilleri lehine sonuçlandırdıklarına dair anlatımlarda bulunduğu…” ifadelere dikkat çeken Terkoğlu, “Savcı Sarıoğlu’nun AKP milletvekili Emine Zeybek’le evlenmesi ne ifade eder bilmem… Ancak gerekçeli karardaki satırlar sayesinde, ‘Torbacıların bacağını kırın’ diyen siyasetin, baronları nasıl kurtardığını da öğrenmiş olduk!” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Erzurum’da 2016’da düzenlenen operasyonda 1 ton 535 kilogram eroine ele geçirilmiş, bu ‘Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin operasyonu’ olarak duyurulmuştu. Yürütülen soruşturmada aralarında uyuşturucu madde ticareti yapan ve örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Mehmet Zeki Fidan’ın da olduğu altı kişi tutuklanmıştı.

Bu tutuklamadan bir hafta sonra İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti’yi tahliye eden hâkim Cevdet Özcan’a rüşvet verildiği iddia edilmişti. Rüşvete aracılık etmekle suçlanan Mehmet Zeki Fidan’ın avukatı Oktay Bağatır ve Nejdet Altan Erzurum’a gelerek o dönemde savcılık görevini yürüten Faruk Sarıoğlu’yla görüşmüştü.

İddiaya göre, Sarıoğlu bu görüşmeden sonra dosyaya bakan meslektaşını arayarak odasına çay içmeye davet etti ve rüşvet teklif etti.

Faruk Sarıoğlu’nun yargılanmasına Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde başlandı. Savcı Faruk Sarıoğlu’nun, ”Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlamaya çalıştığı” belirtilerek 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.