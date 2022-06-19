AKP'li vekilin Bakan Nebati'ye parmak sallamasının nedeni ortaya çıktı: Kenevir üretimi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran'da konuştuğu AKP grup toplantısı sonrasında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile AKP'li milletvekili Fuat Köktaş tartışması dikkat çekmişti. Erdoğan'ın konuşmasının bitmesi ve daha sonra meclis kulisine çıkmasının ardından Bakan Nebati'nin yanına giden AKP'li vekil Köktaş, el kol hareketleri ile konuşarak Bakan Nebati'ye parmak sallamıştı.

Araya eski Tarım Bakanı Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker girerken AKP'li vekil Köktaş o anları anlattı.

Gazete Durum'dan Emin Varol'a konuşan Köktaş, Bakan Nebati ile yaptığı konuşmayı, “Grup toplantısından sonra Bakan Nebati’nin yanına gittim. ‘Kenevir yetiştirmeye izin verilmesi konusunda ne yaptınız?’ diye sordum. Bakan, bu konuyu Bakanlar Kurulu’nda görüştüklerini söyledi. Ben de ona ‘bu konu 5 bakanı ilgilendiriyor. Hepiniz bir araya gelip görüştünüz mü?’ diye sordum. Bunu sorarken de el, kol ve parmaklarımı kullanınca siz de ‘bakana parmak sallıyor’ zannedip fotoğrafımızı çekmişsiniz. Ancak, Hükümet, kenevir ekimi konusunda, 'uyuşturucu da da kullanıldığı' için ihtiyatlı davranıyor. Aslında kenevirden uyuşturucu dışında yağ ve ilaç sanayiinde de çok şey yapılabilir. Bu konuyu ben çok araştırdım. Yurtdışında da bu konuyla ilgili çalıştım. Bakan’la bu konuyu konuştuk. Ama onlar temkinli davranıyorlar. Aslında hükümet belli bölgelerde buna izin verebilir. Yetiştirilen Kenevir de denetlenebilir. Uyuşturucu da kullanılması önlenebilir" diye açıkladı.