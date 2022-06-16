İstifanın arkasından Bakan Nebati çıktı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreterliği görevini 20 senedir yapan Osman Akyüz'ün Şubat ayında istifa ederek emekli olmasının arkasındaki ismin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olduğu iddia edildi.

Payment Systems Magazine internet sitesinin haberine göre, sektör içinde kaynaklar Osman Akyüz'ün istifasına giden olaylar zincirinin 18 Aralık 2021 tarihinde Nureddin Nebati’nin banka yöneticilerini dinlemek için düzenlediği toplantıyla başladığını öne sürdü. Toplantıda banka ve katılım bankası yöneticileri hükümetin izlediği ekonomi politikalarının sektör üzerinde oluşturduğu baskıya dikkat çekerek, durumdan duyulan rahatsızlık dile getirdi.

Akyüz faiz artışı talep etti, Nebati tepki gösterdi

Toplantıda söz alan dönemin Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz, hükümetin izlediği düşük faiz politikasının "gerçekçi ve sürdürebilir olmadığını" belirterek, bunun kısa vadede büyük sorunlar yaratabileceği uyarısında bulundu. Merkez Bankası’nın en azından enflasyon oranında faiz artışına gitmesi gerektiğini söyledi.

İddiaya göre katılım bankaları cephesinden böyle bir çıkış beklemeyen Nebati, toplantı biter bitmez Osman Akyüz’e, “Bunu sizden hiç beklemezdim” diyerek tepkisini dile getirdi. Öfkesi geçmeyen Nebati, Ziraat, Vakıf ve Emlak Katılım Bankası’nın genel müdürlerini yanına çağırdı ve “Bu herifi hemen genel sekreterlik görevinden alın, kendisini bir daha görmek istemiyorum. Diğer katılım bankalarının genel müdürlerini de ikna edin. Onları da üzmek istemem” dedi.

Nebati'nin isteğiyle istifa ettirildi

Bunun üzerine Ziraat Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, Vakıf Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ve Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Kuveyt Türk, Al Baraka Türk ve Türkiye Finans'ın genel müdürleriyle bir görüşme yaptı. Bakanın mesajı iletilen Osman Akyüz, baskılar üzerine görevinden istifa ederken yerine İsmail Vural getirildi.