AKP'li vekilin anıt ağaç isyanına CHP'den destek

AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Başkent’in Nallıhan ilçesindeki Sarıçalı Dağı’nda yaşları 500 ila bin 200 arasında değişen 50 civarında ağacın Orman İşletmesi tarafından kesildiğini belirterek, “Bu katliamı meslek taassubu içinde örtbas etmeye çalışanları Allah’a havale ediyorum” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise “Bu konularda hassas olan AK Parti vekili Sayın Ceylan’a ilgisi ve desteği için teşekkür ediyorum” paylaşımı yapmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise Eski Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürü olan Nevzat Ceylan'a teşekkür etti.

Öztunç Ceylan’ın paylaşımını alıntıladı ve sosyal medya hesabından şu karşılığı verdi:

“Anıt ağaç olarak korunması gereken ağaçların bu şekilde kesilmesi cinayetten farksızdır. Bu konularda hassas olan AK Parti vekili Sayın Ceylan’a ilgisi ve desteği için teşekkür ediyorum. Orman Genel Müdürlüğü bunun hesabını vermelidir.” (ANKA)