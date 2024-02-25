AKP'li vekile arsa çıkmıştı: TOKİ'den açıklama

TOKİ’nin "İlk Evim Arsa Projesi" kampanyasında AKP Ankara milletvekili Kurtcan Çelebi’ye arsa çıkmasının ardından kurumdan yapılan yazılı açıklamada "Şartları sağlamayanların hak sahiplikleri sözleşme imzalamış olsalar bile sona erdirilmektedir" denildi.

Kampanya kapsamında AKP'li Çelebi'ye arsa çıkmasının ardından TOKİ'den yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada hak sahipleri ile banka sözleşmesi esnasında mülkiyet ve gelir durumları kontrol edilerek uygun olan kişilerle sözleşme imzalandığı belirtildi.

TOKİ’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"TOKİ web sitesi üzerinden açıklanan başvuru şartlarına göre tapu sahipliği bulunmayan, ikamet durumları uygun olan, belirli bir gelir düzeyinin altında olan ve daha önce TOKİ projelerinden faydalanmayan vatandaşların müracaatları alınarak belirlenen şartlara uygunlukları ön incelemeden geçirilerek kura sürecine tabi tutulmuştur. Bu kuralar sonucu hak sahiplikleri belirlenmiştir.

İlerleyen süreçte noter huzurunda yer belirleme kuraları çekilecek olup, hak sahipleri için banka sözleşmesi esnasında mülkiyet ve gelir durumları kontrol edilerek şartları uygun olanlar ile sözleşme imzalanmaktadır. Habere konu hak sahibi Kurtcan Çelebi ile ilgili herhangi bir sözleşme imzalanmamış, hakkından feragat ettiğini belirtmesi üzerine hak sahipliği iptal edilmiştir. İdaremizce yapılan bütün çalışmalarda şartlara uygunluğu kontrol edilerek işlem tesis edilmektedir. Şartları sağlamayanların hak sahiplikleri sözleşme imzalamış olsalar bile sona erdirilmektedir."

'Vekil olmadan önce geliriniz 16 bin liranın altında mıydı' sorusuna belirsiz yanıt

“İlk Evim Arsa Projesi” kampanyasından yararlanmak için aylık 16 bin TL’nin altında gelirinin bulunması; kendisinin, eşinin ve çocuklarının üzerine ev ya da ev yapılabilecek arsa ve arsa payının olmaması gerekiyor.

Sözcü’den İsmail Saymaz'ın ulaştığı Çelebi, milletvekili olmadan önce kampanya için başvurduğunu söylemiş, “Milletvekili seçilmenizden önce aylık geliriniz 16 bin TL’nin altında mıydı?” sorusunaysa “Kendi şirketimde sigortalı olarak çalışıyorum. Şirket ortağımın üzerine. Ben sigortalı görünüyorum. Muhtemelen öyle, şartlar uyuyordur. Şu an kirada oturuyorum. Üzerimde herhangi bir şey yok" diye yanıt vermişti.

TOKİ’den çıkan arsa için nasıl bir tasarrufta bulunacağı sorusunaysa AKP’li Çelebi'nin yanıtı “Şu anda böyle bir ihtiyacımız yok. TOKİ’den ilgili kişiler bana arsanın çıktığını söylediler. Bu haktan feragat ettiğimi kendilerini söyledim” olmuştu.