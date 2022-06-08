AKP'li vekilden Saadet Partisi'ne ittifak çağrısı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 6'lı masada yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na çağrıda bulundu.

"Size de mi bir mektup gönderildi. Saadet Partisi'nin yeri milletinin yanı, Cumhur İttifakı'nın içidir" diyen Yayman, "Erbakan Hoca'mız hayatta olsaydı bugün ilk yapacağı şey, Cumhur İttifakı'nın yanına gelmek olurdu çünkü bu Türkiye'nin beka meselesidir. Aynı şekilde Demokrat Partinin de başbakanını idam sehpasına yollamış CHP ile yol yürümesi tarihsel olarak da doğru değildir. Tarih bunu not edecektir" ifadesini kullandı.