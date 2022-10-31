AKP'li vekilden Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti yorumu: 'Hakikatte başka görüşmeler yapıyorlar'

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde yönetmen Özcan Alper'in ödülünü, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etmesini eleştirdi.

AKP'li Aydemir, "İnsan bunları izlerken kanı donuyor. TSK bizim için her gün canlarını feda eden insanlardan müteşekkil. Siz, oraya iftira atan bir kitapsızı yüceltiyorsunuz" diye konuştu.

Aydemir, "(Demokrasi) diye bağıranlar var ya; bunların demokrasi diye bir dertleri yoktur. Bunlar, hakikatte bu vatanı yok etmeye çalışanlardır, demokrasiyi kılıf edenlerdir" yorumunda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ve Almanya ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İngiltere ve Almanya'ya gerçekleştireceği ziyaretlere ilişkin değerlendirmesi sorulan Aydemir, "Bilim adamlarıyla görüşme bir paravan, hakikatte başka görüşmeler yapıyorlar. Bunlar, milli duruş sahibi değiller. Oralara payanda olmak için özel gayret sarf ediyorlar. Önce ABD'ye gittiler, 'Efendim emrinizde olacağız yeter ki bizi destekleyin' dediler. Şimdi sırada İngiltere var, sonra Almanya" yorumunu yaptı.

'Sosyalist şiirleri okumaya çalışıp o tarafa yarananlar...'

Aydemir, Saadet Partisi 8. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilen Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasına hakkında, "Bir tarafta sosyalist şiirleri okumaya çalışıp o tarafa yarananlar, öbür tarafta inanmadığı, inançlarına ters düştüğü halde camilerde boy göstermeye çalışanlar..."ifadelerini kullandı.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın, Millet İttifakı'na katılmak istediğini ancak Saadet Partisi'nin "Fazla Atatürkçüler" diyerek karşı çıktığına yönelik açıklamasına işaret eden Aydemir, "Peki buradan şöyle bir çıkarım yapabilir miyiz? 'O masada Atatürkçü bir parti yok' demektir" dedi. (AA)