Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyor: Tarih belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1-5 Kasım tarihleri arasında İngiltere'ye ziyaret gerçekleştirecek. 5 Kasım'da Türkiye'ye dönecek olan Kılıçdaroğlu, kasım ayı içerisinde Almanya'yı da ziyaret edecek.

ABD'ye gerçekleştirdiği ziyareti nedeniyle Cumhur İttifakı tarafından hedef alınan Kılıçdaroğlu’nun 4 gün temaslarda bulunacağı belirtildi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre CHP lideri, üniversitelerde bilim insanları, teknoloji çevreleri ve İngiltere'de yaşayan girişimci Türklerle bir araya gelecek, özellikle genç beyinleri Türkiye'ye davet edecek. Aynı zamanda muhataplarına kendi vizyonunu, gelecek planlarını anlatacak.

Kılıçdaroğlu’na ziyarette CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo'nun eşlik etmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretinde de siyasi isimlerle görüşmesi beklenmiyor.

İngiltere'nin ardından Almanya'yı ziyaret edecek

5 Kasım'da Türkiye'ye dönecek olan CHP lideri yine kasım ayı içerisinde Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Almanya seyahati sonrasında da bilim, teknoloji ve yatırım çerçeveli gelecek vizyon belgesini açıklayacak.