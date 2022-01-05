AKP’li vekilden Kılıçdaroğlu açıklaması: ‘Toplumsal kaos oluşturmak istiyorlar...’

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Milli Eğitim Bakanlığı önündeki açıklaması için konuşarak, “Kendileri kapıları zincirleterek, orada görüntü vererek, randevusuz bir şekilde baskın şovlarla devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak ve buradan bir toplumsal kaos oluşturma yaklaşımını sergiliyorlar” ifadelerini kullandı.

‘Toplumsal kaos oluşturulmak isteniyor’

Yaptığı açıklamada “Kendileri kapıları zincirleterek, orada görüntü vererek, randevusuz bir şekilde baskın şovlarla devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak ve buradan bir toplumsal kaos oluşturma yaklaşımını sergiliyorlar” diye konuşan Akbaşoğlu, bunların bir tiyatro sahnesini andırdığını ima etti.

Akbaşoğlu şöyle konuştu:

“Dün Sn. Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında ortaya koyduğu bir çerçeve var. Bu çerçeve aslında bizzat kendi yaptığı ve yapmak istediklerini muhatabına yansıtmak suretiyle bir çıngar çıkarmak şeklinde özetlenebilecek bir infial ve kaos stratejisini açıkça ele veriyor. Kendi ifadesiyle bu stratejiyi safha safha, kendi kurguladıkları oyunlarla tiyatral bir şekilde sergilemeye çalışıyorlar. Kendileri kapıları zincirleterek, orada görüntü vererek, randevusuz bir şekilde baskın şovlarla devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak ve buradan bir toplumsal kaos oluşturma yaklaşımını sergiliyorlar. Ve bunu öylesine yapıyorlar ki tamamen dengesini kaybetmiş, ne yapacağını şaşırmış, nereye saldıracağını bilmez bir hırçınlık içerisinde bunu gerçekleştiriyorlar. Özellikle foyaları meydana çıkınca da gündem değiştirmek suretiyle hakaretlerle, saldırılarla, çarpıtmalarla; kurgu, kumpas, yalan ve iftiralarla milletimizi oyalamaya çalışıyorlar”

‘Bunlardan olsa olsa mandacı muhalefet olabilir...’

Öte yandan, böyle bir muhalefet yapısının olamayacağını da söyleyen AKP’li Akbaşoğlu, “Böyle bir milli muhalefet olmaz. Milli muhalefet iyiye iyi, doğruya doğru diyen, ne yaparsanız yapın her şeyinizi karalayacağız anlayışıyla hareket etmeyen muhalefet anlayışıdır. Ancak gerçekten Türkiye’nin stratejik projelerini, küresel etki gücünü artıracak projelerini engellemeye davet eden ve büyükelçilere mektup yazan, devamlı büyükelçilerle haşır neşir olarak Türkiye’ye ayar vermeye çalışan ve Beyaz Saray’dan aldıkları Erdoğan’ı devirme talimatını yerine getirmek isteyen muhalefet, milli muhalefet olamaz. Olsa olsa mandacı muhalefet olabilir” ifadelerini kullandı. (ANKA)