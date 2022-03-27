AKP'li vekilden 'erken seçim' açıklaması

AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal'dan dikkat çeken bir "erken seçim" açıklaması geldi.

Partisinin ''Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı''nda konuşan Aksal, 2023’ün AKP için çok önemli olduğunu ifade ederek; “İnşallah hepimizin hedefi, 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanı’mızı tekrar cumhurbaşkanı olarak seçtirmek. Onun için önümüzde kısa bir süre var'' dedi.

''Erken seçimden falan bahsetmiyorum'' ifadelerini kulanan AKP Milletvekili, ''Erken seçim de olabilir. Bizim, seçim diye bir derdimiz yok. Allah’a çok şükür bizim adayımız belli, çalışmalarımız devam ediyor'' sözlerini sarf etti.