AKP'li vekil: Utanmadan enkaz başında seçim çağrısı yapıyorlar

AKP Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Türkiye için depremden daha büyük felaketin, muhalefet olduğunu ileri sürerek, "Daha aday çıkarmaktan acizken, utanmadan enkaz başında, acılar taptazeyken seçim çağrısı yapıyorlar" dedi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında depreme ilişkin konuşan Çakır, muhalefeti hedef aldı.

Çakır, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu iş, vizyon meselesi; çapsızların, kan ve gözyaşı üzerinden kirli siyaset yapanların işi değil. Onlar bu ülkeye zarar vermekten başka bir şey beceremezler. Aslında depremden daha büyük felaket, ne yazık ki, bu ülkenin muhalefetidir. Daha aday çıkarmaktan acizken, utanmadan enkaz başında, acılar taptazeyken seçim çağrısı yapıyorlar." (AA)