Bahçeli'nin depremzedeleri azarladığı görüntülerin devamı ortaya çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici geçen günlerde Kahramanmaraş Elbistan, Afşin ilçelerini ve Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki konteyner kenti ziyaret etti.

Elbistan ziyareti sırasında MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bölgede depremzedeleri azarladığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Bahçeli o görüntülerde Elbistan'ın il olmasını isteyen depremzedelere yönelik "Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer yetkililerin ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Hepsini dağıtın gitsin, indirin şunları" ifadelerini kullanmıştı.

O görüntülerin devamı da ortaya çıktı. Görüntülerde pankartın indirilmesi sonrası kalabağın yuhalamaya başladığı, bu sırada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde bulunduğu konteynırın kapısından kalabalığı izlediği görüldü.