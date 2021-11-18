AKP'li vekil: Türkiye dolardaki değer kaybını bin kat aşağı çekti, 6 kat artış var

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, doların rekor kırdığı bir ortamda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Özkan, "Dolar kurunun nereden nereye geldiğini soranlara söylüyorum, bakınız AK Parti'den önce 19 yılda, yani 1983'ten 2002'ye kadar geçen sürede 83'te 220 lira olan dolar, 2002 yılında 1 milyon 680 bin liraya çıkmış. 6 bin 680 kat dolarda bir artış meydana gelmiş" derken, "2002'den bugüne ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, havacılıkta, her alanda yatırımlar yapmış, sanayi ülkesi haline gelmiş, 35 milyar dolarlık ihracatını 210 milyar doların üzerine çıkarmış bir Türkiye. Evet, dolardaki değer kaybını tam bin kat aşağıya çekmek suretiyle 20 yıla baktığımızda sadece 6 kat bir artış söz konusu. Demek oluyor ki ortada bir kazanım var. Demek oluyor ki ortada Türkiye'nin istikrarı söz konusu" ifadesini kullandı.