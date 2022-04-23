AKP'li vekil sahura 'sosyal medyadan çağırdım' dedi, katılanlar ifşa edildi

AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda sosyal medyadan davet ettiği 25 kişiyle Çengelköy'de sahur yaptığını açıkladı.

Jahrein isimli kullanıcı Ahmet Sonuç'un, Rümeysa Kadak'ın takipçileriyle sahur yaptığı yemeğe ait fotoğrafı alıntılayıp, "Sosyal medyadan davet edilen rastgele 25 kişi olduğuna inananlar için elimde satılık bir köprü var" demesi üzerine tartışma çıktı.

Paylaşıma karşın AKP'li Rümeyse Kadak'sa, "Biraz daha zorlarsan dikkat çekmek için sürekli sayfa yenileyip cevap yazacak tweet aradığını düşüneceğiz" sözlerine yer verdi.

'TÜGVA ve AKP’ye yakın'

Tartışmadan sonra Ahmet Sonuç, sahura katılanların kimler olduğunu tek tek inceleyerek açıkladı. Katılanların TÜGVA ve AKP’ye yakın olduklarını dile getiren Sonuç yaptığı paylaşımlar sonrasında, Mina Kahraman isimli kadının kendisini “gavur” ve “it” diye tehdit ettiğini söyledi.