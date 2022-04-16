AKP Ağrı'da halkla alay etmeye devam ediyor: Soylu telefonla katıldı

AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ile beraber "gençlerle sahur programı" adı altında lüks bir etkinlik düzenleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, gelen yoğun tepkilere aldırmadı, benzer bir etkinlik daha düzenlendi.

Bu kez "lüksten" biraz ödün veren Sayan, bu kez 700 değil 500 gençle buluştu, sahur sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak konuşmayı partililere dinletti.

Telefon aracılığıyla gençlere seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen hafta verdiğiniz sahur hakikaten orada Ağrılı genç arkadaşlarımızın birlik içerisinde kendi değerlerimizi, bize öğretilenleri hatırlatan bir süreci ifade ediyordu. Ama maalesef bunlardan bir haber olanlar, birlikte oruca kalkmanın, birlikte bir ibadetin başlangıcını paylaşmanın ne demek olduğunu hatırlamayanlar ve bunu istismar etmek isteyenlere buradan söylemek istiyorum ki Ağrı’da ki kardeşlerimizin hiç umrunda değiller, bizim de hiç umurumuzda değiller. Siz beraber oldukça siz aynı sofranın etrafında oldukça, arkadaşlığınızı, dostluğunuzu pekiştirdikçe bizim umudumuzu arttırıyorsunuz. Türkiye’nin geleceğinin umudunu arttırıyorsunuz, Ağrı’nın umudunu arttırıyorsunuz. Bugün Ağrı’nın kurtuluş yıldönümü. Bu şu demektir, bu birlik içerisinde olanlar, bu beraberlik içerisinde olanlar bize canı pahasına bize bayrağımızı, ezanımızı, hürriyetimizi ve bağımsızlığımızı teslim ettiler. Bunun bilincinde sizde birlik içerisinde olarak sadece bir sahur yapmıyorsunuz. Beraberliğinizi pekiştiriyorsunuz. Siz ülkemizin geleceğinin zenginliğini, ülkemizin geleceğini ve huzurunu ve ülkemizin geleceğini esas itibariyle mimarisini gerçekleştiriyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Belki yaşımız sizden büyük olabilir ama şunu unutmayın, biz sizin emrinize amadeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her türlü riski almaya hazırız" dedi.