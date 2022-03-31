AKP'li vekil köprü ücretini savundu: Bazı şeylerin değeri parayla ölçülmez

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 39 maddelik torba kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor.

Görüşmeler sırasında söz alan AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, “Çanakkale Köprüsü açıldı” diye söze başladı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bunun üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücretini açıklarken söylediği “200 liracık” sözünü anımsattı.

Paylan'a yanıt veren Aydemir, "Bazı şeylerin değeri parayla ölçülmez. Evet 200 liracık. Sadece Türkiye’deki son günleri değerlendirirsek yanlış yaparız. Siz, ‘Kurun nerede duracağı belli değil’ demiştiniz. O gün alınan kur koruma kararımız nasıl oldu? Nereden dönüp buraya geldiğimize baktığımız zaman, Hazine’mizin ne kadar kara geçtiği belli değil mi?" diye konuştu. (ANKA)