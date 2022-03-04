AKP'li vekil karşısında el pençe duran başhekim istifa etti

AKP'li Uşak Milletvekili İsmail Güneş’i el pençe karşılayarak tepki çeken Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mücahit Avcil görevinden istifa etti. Avcil istifa ettiğini sosyal medyadan duyurdu.

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre, Avcil’in istifasına yurttaşların sağlık hizmetlerinden yararlanamaması, hastaneden randevu alamaması ve alanlara da aylar sonra gün verilmesi sebep olarak gösterildi.

Mücahit Avcilse yaptığı açıklamada, “Bugün itibarıyla istifa dilekçemi sundum. 15 Mart'ta açıklama yapacaktım planladığımdan erken duyurmak zorunda kaldım” dedi.

Avcil koronavirüs tedbirleri nedeniyle milletvekiliyle tokalaşmadığını, bu şekilde selamlaştığını iddia etmişti.