7 işçinin yaşamını yitirdiği havai fişek fabrikası satışa çıkartıldı

Hendek'te 3 Temmuz 2020'de Hendek Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda meydana gelen patlamada 7 işçi yaşamını yitirmiş, 127 kişi de yaralanmıştı.

Halk TV'nin haberine göre, 28 Şubat 2022 tarihinde 225 bin 709 metrekarelik fabrika arazisi bir emlak şirketi aracılığıyla internet sitesi üzerinden satışa çıkarıldı.

130 milyon lira değer biçilen arazi ilanının fotoğraflarında 7 işçinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı patlama nedeniyle hasar gören ve birçoğu kullanılamaz hale gelen binaların fotoğraflarının da yer aldığı görüldü.

Öte yandan, fabrika arazisinin içerisinde bulunan hasarlı binalarla birlikte yeni alıcısına devredileceği, binaların akıbetinin de yeni alıcıların takdirine bırakılacağı öğrenildi.