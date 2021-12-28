AKP'li vekil isyan etti: Sabrın sonu!

AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, yandaş isimlere isyan etti.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Babuşçu, "Sabrın sonu! TV’lerde AK Parti’yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan gazeteci ve programcılar, artık çözülmesi gereken önemli bir sorundur. Bu isimler durumdan vazife çıkarıyorlarsa vazifelerine son vermek lazım. Yok bu kişilere alan açılıyorsa; o zaman da oturup düşünmemiz lazım" dedi.

Babuşçu, "AK Parti ile ilgili hiçbir müktesebatı ve gerçek bağı olmayan bu gazeteci ve programcılar, milletin aklını karıştırmaktan başka bir işe yaramıyorlar. Haksızlık da etmeyim tabii; AK Parti’ye karşı antipati oluşturmakta oldukça mahirler!" ifadesini kullandı.