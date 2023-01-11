AKP'li vekil İstanbul Sapphire'i 905 milyon TL’ye satın aldı: Madde madde vurgunun detayları

Kiler Holding'in bağlı ortaklığı Kiler Gayrimenkul Yatırım ile grup firması KBC Gıda, Halk Bankası'nın sahip olduğu "İstanbul Sapphire" alışveriş merkezi ve seyir terasının tamamını 905 milyon TL'ye almak için anlaştı.

İstanbul Levent’te yer alan 247 gayrimenkul, Halkbank tarafından AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in şirketi Kiler GYO tarafından satın alındı.

Kamuyu Aydıntlatma Platformu’na yapılan açıklamada, İstanbul Sapphire alışveriş merkezi ve seyir terasına ait 146 adet gayrimenkulun şirket tarafından 760 milyon TL'ye ve 101 adet gayrimenkulun 145 milyon TL'ye ana ortağı Kiler Holding grup firması KBC Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından olmak üzere 247 bağımsız bölümün tamamının 905 milyon TL'ye satın alınmasına ilişkin sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

Özgür Karabat tepki gösterdi

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat "AKP'li vekil ile Halkbank'tan gökdelen vurgunu" diye madde madde mesaj paylaştı.

Karabat'ın mesajları şu şekilde:

1) AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, daha önce borçlarına karşılık kamu bankalarına sattığı İstanbul’daki gökdeleni, 905 milyon TL’ye geri aldı. Şimdi nasıl bir tezgah kurulduğunu resmi belgelerle anlatalım.

2) Kiler GYO, 2019’un sonlarında borçlarından dolayı Sapphire isimli gökdelende bulunan 147 adet mülkü, 583 milyon TL’ye (100 milyon dolar) Halkbank’a devrediyor. Halkbank 2021’de Sapphire’deki 100 mülkü daha satın alıyor. Böylece Halkbank 247 mülke sahip oluyor.

3) 100 bağımsız mülkün satış talebi de Halkbank’a Sapphire’deki AVM’nin %30 hisse sahiplerinden geliyor. Hepsi Sayıştay’ın raporlarında kayıtlı. Ancak, Halkbank bu satışa ne kadar para ödedi, belirtilmiyor. Ve bu satıştan 2 yıl sonra 247 mülk Kiler GYO’ya devrediliyor.

4) Kiler GYO bu satışlardan büyük kazanç sağlıyor. 905 milyon TL, 48,3 milyon dolara karşılık geliyor. Üstelik 147 mülkü o dönemin parasıyla 100 milyon dolara satıp, karşılığında daha da ucuza 247 mülk satın alıyor.

Böyle bir soygun şeytanın bile aklına gelmez.

5) Sayıştay raporlarında Sapphire AVM için 2019 ve 2021 yıllarında iki ekspertiz yapıldığını görüyoruz. O dönemlerdeki ortalama dolar kuru ile mülkün değeri ortaya çıkıyor. Ama Kiler GYO, bunların da oldukça altında fiyata satın aldı.

6) Sapphire AVM ve Seyir Terası’nın 2023 ekspertiz değeri nedir? Gayrimenkul fiyatları son 1 yılda 4-5 kat arttı. Enflasyonu da hesaba kattığımızda İstanbul’un en değerli bölgelerinden birindeki mülkün dolar bazında neredeyse yarı yarıya ucuza satılması izaha muhtaçtır.

7) 247 bağımsız birime sahip bir AVM ve seyir terasının satışı 1 milyar TL’yi bile bulmuyor. 147 birimin 2019 fiyatlarıyla 100 milyon dolara satıldığı ortadayken, günümüz fiyatı bu 147 mülk için en az 1,9 milyar TL olmak zorundadır. Ama 247 mülke 905 milyon TL ödendi!

8) Bu vurgunun bir ayağı Vahit Kiler, diğer ayağı ise Halkbank yönetimidir. Açık bir şekilde kamu kaynakları AKP’li birine peşkeş çekilmiştir. Halkbank yönetiminde 2021’de kimler kimler var bir bakalım...

9) Tarihe sansürcü başkan olarak geçen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanı Mevlüt Uysal. Eski Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ. AKP’nin çok sevdiği akademisyen Kerem Alkin ve daha kimler kimler...